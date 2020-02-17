В России назвали условия для проведения нового нормандского саммита
Как сообщает RegioNews, по его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.
"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко, пишет ТАСС.
Как одно из главных препятствий на пути реализации минских соглашений, Грушко назвал "отсутствие готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран "нормандской четверки". Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
Также в Париже произошла первая двухсторонняя встреча Зеленского и Путина.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что подготовка к встрече в нормандской формате, о проведении которой в апреле договорились на самите в Париже, еще не началась.
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