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17 февраля 2020, 08:20 5

В России назвали условия для проведения нового нормандского саммита

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17 февраля 2020, 08:20 5
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Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
Фото: ОПУ(архив)
Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко

Как сообщает RegioNews, по его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко, пишет ТАСС.

Как одно из главных препятствий на пути реализации минских соглашений, Грушко назвал "отсутствие готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран "нормандской четверки". Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Также в Париже произошла первая двухсторонняя встреча Зеленского и Путина.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что подготовка к встрече в нормандской формате, о проведении которой в апреле договорились на самите в Париже, еще не началась.


ОРДЛО Нормандский формат Донбас Україна росія формула Штайнмайера
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