Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
Как информирует RegioNews, экспертизу провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции, сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 12 февраля.
Чтобы точно установить личность на видео с камер наблюдения (которое было изъято следователями в ходе расследования убийства Шеремета), эксперты применили метод визуального сопоставления признаков внешности.
Как результат, совпадение с чертами лица Яны Дугарь было в следующем: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа.
Напомним, Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля домашний арест парамедику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Ей, в частности, инкриминируют разведку маршрута на наличие камер наблюдения, по которому должен был ехать сам Шеремет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следователи ответят за возможные ошибки в расследовании дела Шеремета.
Офис генпрокурора продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Шеремета.
Также сообщалось, что подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.
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