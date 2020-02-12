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Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
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12 февраля 2020, 18:46

Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь

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12 февраля 2020, 18:46
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Нацполиция опубликовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета Яны Дугарь
Нацполиция опубликовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета Яны Дугарь

Как информирует RegioNews, экспертизу провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции, сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 12 февраля.

Чтобы точно установить личность на видео с камер наблюдения (которое было изъято следователями в ходе расследования убийства Шеремета), эксперты применили метод визуального сопоставления признаков внешности.

Как результат, совпадение с чертами лица Яны Дугарь было в следующем: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля домашний арест парамедику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета. Ей, в частности, инкриминируют разведку маршрута на наличие камер наблюдения, по которому должен был ехать сам Шеремет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следователи ответят за возможные ошибки в расследовании дела Шеремета.

Офис генпрокурора продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Шеремета.

Также сообщалось, что подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.


суд Шеремет
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