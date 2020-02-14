НАПК взялось за поездку Зеленского в Оман

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года

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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман", - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Также он опубликовав фотокопию ответа ведомства.

При этом Гончаренко напомнил, что ранее бывший глава ОПУ Андрей "Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит".

"Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж, будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все про эту аравийскую страну", - добавил Гончаренко.

По состоянию на 9:00 Нацагентство не предоставило какой-либо дополнительной информации.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" Радіо Свобода относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман - "это все - неправда от начала и до конца".

5 января 2020 года украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

По данным программы "Схемы", секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский.