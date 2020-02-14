"Неправда от начала и до конца": Ермак прокомментировал расследование о поездке Зеленского в Оман
Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, власть готова к общению с журналистами, но хотела бы отвечать на вопросы, "которые базируются на фактах, а не предположениях".
"Можно ли назвать сюжет "Схемы" Радио Свобода таким, что подкреплено фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего", - написал Ермак.
В заключение он добавил, что "это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения".
Напомним, 5 января 2020 года украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.
По данным программы "Схемы", секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский.
- 18:19 14 февраля Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя
- 18:19 14 февраля Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:40 14 февраля В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 15:05 14 февраля На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе
- 14:20 14 февраля Кабмин уволил сразу трех замов министров
- 13:16 14 февраля Украинцам пояснили как будут снимать показатели и начислять оплату за воду
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:53 14 февраля Иностранцы купили еще больше украинских облигаций