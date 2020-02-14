"Неправда от начала и до конца": Ермак прокомментировал расследование о поездке Зеленского в Оман

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" Радіо Свобода относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман

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Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" Радіо Свобода относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, власть готова к общению с журналистами, но хотела бы отвечать на вопросы, "которые базируются на фактах, а не предположениях".

"Можно ли назвать сюжет "Схемы" Радио Свобода таким, что подкреплено фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего", - написал Ермак.

В заключение он добавил, что "это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения".

Напомним, 5 января 2020 года украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

По данным программы "Схемы", секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский.