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11 февраля 2020, 12:34

Эвакуация украинцев из Хубэя откладывается

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11 февраля 2020, 12:34
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Украинцев из китайской провинции Хубэй не эвакуируют до тех пор, пока все желающие не подпишут форму информированного согласия
Фото: Зоряна Скалецкая
Украинцев из китайской провинции Хубэй не эвакуируют до тех пор, пока все желающие не подпишут форму информированного согласия

Как сообщает RegioNews, об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Накануне посольство Украины в Китае заявило, что украинцев из Хубэя эвакуируют во вторник, 11 февраля. При этом в МОЗ заявили, что украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.

«Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне», - сказала она.

По словам Скалецкой, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.

Несколькими днями ранее Кабмин объявил повышенную готовность в связи с прибытием из Китая украинцев, которые могут быть заражены коронавирусом.

Также в МОЗ заявили, что по возвращении домой украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.


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