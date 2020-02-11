Эвакуация украинцев из Хубэя откладывается
Как сообщает RegioNews, об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Накануне посольство Украины в Китае заявило, что украинцев из Хубэя эвакуируют во вторник, 11 февраля. При этом в МОЗ заявили, что украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.
«Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне», - сказала она.
По словам Скалецкой, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.
Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.
Несколькими днями ранее Кабмин объявил повышенную готовность в связи с прибытием из Китая украинцев, которые могут быть заражены коронавирусом.
Также в МОЗ заявили, что по возвращении домой украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.
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