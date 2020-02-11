Эвакуация украинцев из Хубэя откладывается

Украинцев из китайской провинции Хубэй не эвакуируют до тех пор, пока все желающие не подпишут форму информированного согласия

Фото: Зоряна Скалецкая

Украинцев из китайской провинции Хубэй не эвакуируют до тех пор, пока все желающие не подпишут форму информированного согласия