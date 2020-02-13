За неделю в Украине от гриппа умерли 8 человек - Минздрав

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также с 3 по 9 февраля на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) заболели 283 тысяч 656 человек, из них 65,6% - дети.

Как сообщается, почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

По данным Минздрава, всего с начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. МОЗ успокаивает, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.