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13 февраля 2020, 13:26

За неделю в Украине от гриппа умерли 8 человек - Минздрав

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13 февраля 2020, 13:26
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В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано восемь летальных случаев из-за гриппа
Фото: flickr/christopherpattberg
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано восемь летальных случаев из-за гриппа

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также с 3 по 9 февраля на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) заболели 283 тысяч 656 человек, из них 65,6% - дети.

Как сообщается, почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

По данным Минздрава, всего с начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. МОЗ успокаивает, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.


Украина ОРВИ грипп смерть
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