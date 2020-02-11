Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 55,6%
Об этом RegioNews сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Согласно сообщению, с 5 до 11 февраля (это шестая неделя эпидсезона) ОРВИ заболел 260 тысяч 871 человек, из них более двух третей, 68%, составляют дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 тыс. 364 человека, 76,8% из них - дети.
Также отмечается, что с 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировали против гриппа 236 тыс. 343 человека.
В Центре напомнили, что в течение предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 миллиона украинский, было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая в результате гриппа, из них 12 - дети до 17 лет.
Напомним, по состоянию на 10 февраля в Киеве образовательный процесс был приостановлен в 285 учебных заведениях.
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