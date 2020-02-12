Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины

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12 февраля 2020, 16:39

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Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской ОГА
Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской ОГА

Эту информацию Живицкий сам подтвердил журналистам, сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Теперь его кандидатуру должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас Дмитрий Живицкий является первым заместителем министра развития общин и территорий Украины. До 2019 году работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

Журналист Александр Тахтай выложил скрин соответствующего документа.

Напомним, 29 января Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру Романа Грищенко на должность главы Сумской ОГА.
На должность председателя Сумской облгосадминистрации претендовали также Сергей Леонов, Инна Пащенко и экс-нардеп Роман Семенуха. Все трое подавали свои декларации в качестве кандидатов на должность главы Сумской ОГА. Кандидатура Инны Пащенко утверждена в ноябре 2019 года.
На пресс конференции 10 октября 2019 президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о том, есть ли у него кандидатура на должность председателя Сумской ОГА, ответил, что у него есть только один парень.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский освободил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА. Сейчас и.о. председателя Сумской ОГА является Ирина Купрейчик.


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