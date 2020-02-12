Во Львове депутатов и чиновников будут обучать россияне

Львовский городской совет заказал за 109 тысяч грн курсы по изучению трех иностранных языков в киевской фирмы с российскими владельцами.

Фото со страницы городского головы Андрея Садового в facebook.

Львовский городской совет заказал за 109 тысяч грн курсы по изучению трех иностранных языков в киевской фирмы с российскими владельцами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Варианты.

Управление персоналом Львовского городского совета провело тендер в системе ProZorro на курсы по изучению иностранных языков, срок исподнения до 20 декабря 2020 года.

Аукцион стартовал 30 января, в нем приняли участие ООО "Транслинк-Образование" и ФЛП "Сушко Оксана Александровна". Победителем выбрали ООО "Транслинк-Образование" с ценой в 109 910 грн. Добавим, ожидаемая стоимость услуг составила 120 000 грн.

Закупка состоит из трех лотов:

- курс по изучению английского языка стоимостью 67 200 грн, что включает в себя проведение 336 учебных часов (ООО "Транслинк-Образование" предложила 62 966,40 грн);

- курс по изучению польского языка стоимостью 31 680 грн, что включает в себя проведение 144 учебных часов (ООО "Транслинк-Образование" предложила 29 664 грн);

- Курс по изучению немецкого языка стоимостью 21 120 грн, что включает в себя проведение 96 учебных часов (ООО "Транслинк-Образование" предложила 17 280 грн)

Победитель тендера должен провести тестирование для определения уровня владения английским, польским и немецким языками должностных лиц, депутатов и помощников-консультантов депутатов, работников коммунальных предприятий, учреждений и заведений Львовского городского совета.

Курсы будут проводить в группах, в состав которых будут входить от 7 до 10 человек, а после завершения обучения должно состояться оценивание и выдача сертификатов всем членам группы.

По данным портала YouControl, ООО "Транслинк-Образование" зарегистрировано с 2016 года в Киеве, занимается предоставлением услуг перевода и других видов образования. Собственниками предприятия являются Максим Герин (житель Николаева), Алексей Герин (житель Москвы, Россия), частное учреждение дополнительного образования "Транслинк-Образование" (Москва, Россия). Размер уставного капитала предприятия составляет 1 500 грн.