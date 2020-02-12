Ермак рассказал, когда Зеленский встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский будет сам принимать решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным

Фото: mewos.in.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет сам принимать решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным

Как передает RegioNews, об этом сегодня, 12 февраля, в ходе брифинга заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, по его словам, если Зеленский будет видеть, что эта встреча сможет стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в нормандской формате, то встреча может состояться.

"Что касается встречи с Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в нормандской формате, мы это не исключаем, но пока никаких разговоров на эту тему не было", - сказал Ермак.

Отметим, раньше СМИ писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Зеленского могут согласовать в любой момент.