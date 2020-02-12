Сегодня в Минске пройдут новые переговоры по Донбассу

В Минске сегодня, 12 февраля, пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы, которая должна обсудить дополнительные участки разведения вооружений на Донбассе и обмен пленными

Фото: wikimedia.org

В Минске сегодня, 12 февраля, пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы, которая должна обсудить дополнительные участки разведения вооружений на Донбассе и обмен пленными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, также сегодня стороны должны согласовать, как организовать работу по возобновлению поисков пропавших без вести, о чем договаривались ранее, с привлечением международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.

Напомним, 11 февраля Украина получила нового представителя в гуманитарной подгруппе – по распоряжению президента, Валерию Лутковскую заменит генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов. С марта 2014 до января 2015 года он возглавлял центр спецопераций СБУ по борьбе с терроризмом.