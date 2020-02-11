Вслед за Богданом Зеленский уволил Лутковскую

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерию Лутковскую с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы

Фото: facebook/vlutkovska

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерию Лутковскую с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Согласно тексту документа, одновременно гарант уполномочил Геннадия Кузнецова занять место Лутковской.

В указе Зеленского говорится "уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую".

Отметим, Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014-23 января 2015).

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

СПРАВКА: Валерия Лутковская была представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске с 3 июня 2019 года.

С января 2011 по апрель 2012 года была правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

24 апреля 2012 года тайным голосованием избрана народными депутатами уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, 27 апреля 2012-го сложила присягу и вступила в должность. Кандидатура была подана парламентским большинством во главе с Партией регионов.

28 апреля 2017 завершилась 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.