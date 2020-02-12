В обмен на Донбасс: Арахамия назвал условие возвращения воды в Крым
Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
В частности, депутата попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым.
"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины", - заявил Арахамия, отметив одно условие.
"Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - подчеркнул он.
В свою очередь глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров обвинил Давида Арахамию в торговле украинской территорией.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
По мнению Чубарова, украинская сторона не должна решать военный конфликт на Донбассе за счет уступок по Крыму.
"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией! Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за какие-либо комбинации по Донбассу", - заявил глава Меджлиса.
Напомним, 11 февраля в Кремле заявили, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак является главным куратором украинского направления.
СПРАВКА: октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым. В свою очередь, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.
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