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11 февраля 2020, 13:05

У Путина назвали главного куратора по Украине

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11 февраля 2020, 13:05
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак является главным куратором украинского направления в политике Кремля
Фото: kremlin
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак является главным куратором украинского направления в политике Кремля

Как передает RegioNews со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Козак на новой должности "занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами".

"Точная формулировка будет в распределении обязанностей, которые пока не формализованы", - подчеркнул Песков.

Также он положительно ответил на вопрос, стал ли Козак главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой. При этом Песков добавил, что указ об отставке экс-главного куратора Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Напомним, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

В конце января 2010 года Дмитрий Песков заявлял, что помощники президента РФ Владислав Сурков и Юрий Ушаков продолжают курировать украинское направление в меру своих полномочий.


Россия Украина война агрессия Кремль
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