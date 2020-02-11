У Путина назвали главного куратора по Украине
Как передает RegioNews со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Козак на новой должности "занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами".
"Точная формулировка будет в распределении обязанностей, которые пока не формализованы", - подчеркнул Песков.
Также он положительно ответил на вопрос, стал ли Козак главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой. При этом Песков добавил, что указ об отставке экс-главного куратора Владислава Суркова до сих пор не подписан.
Напомним, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
В конце января 2010 года Дмитрий Песков заявлял, что помощники президента РФ Владислав Сурков и Юрий Ушаков продолжают курировать украинское направление в меру своих полномочий.
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