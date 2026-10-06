Две насосные станции и два коллектора: бюджет Одессы недополучил более 594 млн грн арендной платы

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одессе бюджет общины, по данным следствия, недополучил более 594 млн. грн. арендной платы за пользование объектами канализационной инфраструктуры. По делу о служебной халатности подозрения сообщили действующему директору коммунального предприятия и двум его бывшим руководителям

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

Речь идет о двух канализационных насосных станциях и двух коллекторе. В 2013 году из-за неудовлетворительного технического состояния эти объекты изъяли из аренды и передали коммунальному предприятию для реконструкции.

На восстановление инфраструктуры потратили более 45 млн. долларов кредитных средств международного банка. Ссуду при этом погашали за счет бюджета Одессы.

После завершения реконструкции объектами снова начала пользоваться частная компания, обеспечивающая город услугами водоснабжения и водоотведения. В то же время, по данным следствия, надлежащий договор аренды коммунального имущества с ним не был заключен.

Поэтому город не получал отдельной арендной платы за пользование реконструированными объектами.

По данным следствия, с января 2020 года по октябрь 2025 года трое руководителей коммунального предприятия не приняли необходимые меры для оформления платного пользования имуществом. В то же время частная компания эксплуатировала объекты на основании договора обслуживания.

После реконструкции стоимость канализационных объектов выросла, а вместе с ней, по данным прокуратуры, должна была вырасти и арендная плата за их использование.

Размер недополученных средств установила судебная экономическая экспертиза. Согласно ее выводам, из-за отсутствия надлежаще оформленной аренды бюджет Одессы недополучил более 594 млн грн.

Действия трех руководителей КП квалифицировали по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Подозреваемым избрали меры предосторожности. Досудебное расследование должно установить все обстоятельства дела и роль каждого фигуранта.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.