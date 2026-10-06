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06 жовтня 2026, 15:32

Дві насосні станції та два колектори: бюджет Одеси недоотримав понад 594 млн грн орендної плати

06 жовтня 2026, 15:32
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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В Одесі бюджет громади, за даними слідства, недоотримав понад 594 млн грн орендної плати за користування об’єктами каналізаційної інфраструктури. У справі про службову недбалість підозри повідомили чинному директору комунального підприємства та двом його колишнім керівникам

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews ​​​​​.

Йдеться про дві каналізаційні насосні станції та два колектори. У 2013 році через незадовільний технічний стан ці об’єкти вилучили з оренди та передали комунальному підприємству для реконструкції.

На відновлення інфраструктури витратили понад 45 млн доларів кредитних коштів міжнародного банку. Позику при цьому погашали за рахунок бюджету Одеси.

Після завершення реконструкції об’єктами знову почала користуватися приватна компанія, яка забезпечує місто послугами водопостачання та водовідведення. Водночас, за даними слідства, належний договір оренди комунального майна з нею не уклали.

Через це місто не отримувало окремої орендної плати за користування реконструйованими об’єктами.

За даними слідства, із січня 2020 року до жовтня 2025 року троє керівників комунального підприємства не вжили необхідних заходів для оформлення платного користування майном. Натомість приватна компанія експлуатувала об’єкти на підставі договору обслуговування.

Після реконструкції вартість каналізаційних об’єктів зросла, а разом із нею, за даними прокуратури, мала зрости й орендна плата за їх використання.

Розмір недоотриманих коштів встановила судова економічна експертиза. Згідно з її висновками, через відсутність належно оформленої оренди бюджет Одеси недоотримав понад 594 млн грн.

Дії трьох керівників КП кваліфікували за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Досудове розслідування має встановити всі обставини справи та роль кожного з фігурантів.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.

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