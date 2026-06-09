Сексуальное рабство под прикрытием "работы": в Кривом Роге будут судить женщину за торговлю девушками

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Криворожской северной окружной прокуратуры направили в суд дело в отношении 38-летней жительницы Кривого Рога, обвиняемой в организации схемы торговли людьми под видом трудоустройства за границей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В 2025-2026 годах женщина вместе со знакомым иностранцем подыскивала пострадавших среди находившихся в сложных жизненных обстоятельствах. Им предлагали якобы легальную работу за границей официантками или обслуживающим персоналом в отелях с высокой зарплатой.

После выезда за границу ситуация менялась. По версии обвинения женщин встречал сообщник обвиняемой, забирал у них документы, а в дальнейшем их использовали для сексуальной эксплуатации.

Деньги, полученные от этой схемы, распределялись между ее участниками. По данным следствия, обвиняемая получала более половины дохода.

Среди пострадавших – несовершеннолетние. В частности, 16-летнюю девушку, проживавшую с бабушкой и находившуюся в сложных жизненных обстоятельствах, завербовали под обещания высокого заработка и организовали ее выезд за границу. Сейчас она возвращена в Украину.

Еще одной 16-летней девушке также была предложена аналогичная "работа". Она рассказала об этом родным, после чего они обратились к правоохранителям.

Обвиняемую задержали 14 апреля 2026 г. в порядке ст. 208 УПК РФ. Пока она под стражей.

Ее действия квалифицированы по факту торговли людьми.

Напомним, во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве . Потерпевший, которому сейчас 71 год, провел в неволе почти треть жизни.