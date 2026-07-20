Фото: ВМС ВСУ

Число погибших в результате российского удара по иностранному гражданскому судну вблизи Одессы возросло до 10 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины", передает RegioNews.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на судне локализовали. Удалось спасти и доставить на берег 8 членов экипажа.

По уточненным данным, в результате атаки погибли 10 человек, среди которых лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Напомним, 19 июля враг нанес удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое с грузом кукурузы выходило из украинского порта. Всего на борту находились 18 человек – 17 членов экипажа (граждане Сирии и Индии) и украинский лоцман.