Балістичний удар по Одещині: двоє загиблих та понад десяток поранених
Російські війська 1 липня завдали балістичного удару по Одеській області. Двоє людей загинули, ще 13 – постраждали
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Сьогодні вдень ворог завдав балістичного удару по Одещині. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 13 постраждало, з них 11 – госпіталізовано", - написав він.
Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, там виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.
На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок.
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