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07 июня 2026, 12:57

Враг нанес массированный удар по Одесской области с помощью дронов; есть раненые и разрушения

07 июня 2026, 12:57
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Фото: Одесская областная государственная администрация
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Враг в ночь на 7 июня массированно атаковал Одесщину беспилотными летательными аппаратами, изуродованы инфраструктура, жилые дома, два грузовых автомобиля

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация, передает RegioNews .

"Этой ночью враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками. В Одессе вследствие вражеской атаки произошло возгорание нежилого здания. К сожалению, пострадал 41-летний мужчина, у него осколочные ранения, состояние удовлетворительное. В Черноморске повреждены жилые дома, а также газовая труба, а также газовая труба.

Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской общины. Повреждения получили также два грузовых автомобиля. Никто не пострадал.

"В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и нанесенных повреждениях", - отметили в ОВА.

Напомним, что российские окупанты в ночь на 7 июня обстреляли Сумщину . Под удар попали Глухов, Кролевец и город Сумы.

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