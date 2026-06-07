Враг нанес массированный удар по Одесской области с помощью дронов; есть раненые и разрушения

Фото: Одесская областная государственная администрация

Враг в ночь на 7 июня массированно атаковал Одесщину беспилотными летательными аппаратами, изуродованы инфраструктура, жилые дома, два грузовых автомобиля

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация, передает RegioNews .

"Этой ночью враг снова массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками. В Одессе вследствие вражеской атаки произошло возгорание нежилого здания. К сожалению, пострадал 41-летний мужчина, у него осколочные ранения, состояние удовлетворительное. В Черноморске повреждены жилые дома, а также газовая труба, а также газовая труба.

Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской общины. Повреждения получили также два грузовых автомобиля. Никто не пострадал.

"В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и нанесенных повреждениях", - отметили в ОВА.

Напомним, что российские окупанты в ночь на 7 июня обстреляли Сумщину . Под удар попали Глухов, Кролевец и город Сумы.