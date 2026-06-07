Ворог масовано атакував Одещину дронами, є поранений та руйнування
Ворог у ніч на 7 червня масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі
Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму”, - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Минулося без травмованих.
"Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 7 червня обстріляли Сумщину. Під удар потрапили Глухів, Кролевець та місто Суми.