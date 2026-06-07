Ворог масовано атакував Одещину дронами, є поранений та руйнування

Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Ворог у ніч на 7 червня масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму”, - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Минулося без травмованих.

"Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 7 червня обстріляли Сумщину. Під удар потрапили Глухів, Кролевець та місто Суми.