Российская атака на Одессу: среди 8 пострадавших - ребенок
Российские войска 27 мая атаковали Одессу ударными беспилотниками
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews .
В результате вражеского удара пострадали восемь человек, среди них один ребенок.
Из-за атаки в городе повреждены зоомагазин, отделение почты, магазин алкогольных напитков и легковые автомобили.
На месте случился масштабный пожар площадью 1700 квадратных метров.
Спасатели ликвидировали возгорание. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС.
В результате обстрела в зоомагазине погибла собака.
Напомним, что днем 27 мая враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесского района.
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
