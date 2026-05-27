Російська атака на Одесу: серед 8 постраждалих — дитина
Російські війська 27 травня атакували Одесу ударними безпілотниками
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару постраждали восьмеро людей, серед них — одна дитина.
Через атаку у місті пошкоджені зоомагазин, відділення пошти, магазин алкогольних напоїв та легкові автомобілі.
На місці спалахнула масштабна пожежа площею 1700 квадратних метрів.
Рятувальники ліквідували займання. Також на місці події працювали психологи ДСНС.
Унаслідок обстрілу в зоомагазині загинула собака.
Нагадаємо, що вдень 27 травня ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району.
