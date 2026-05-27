12:23  27 травня
У Борисполі пасажирський автобус потрапив у ДТП: попередньо є загиблі
10:29  27 травня
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
09:08  27 травня
На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 16:57

Російська атака на Одесу: серед 8 постраждалих — дитина

27 травня 2026, 16:57
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська 27 травня  атакували Одесу ударними безпілотниками

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару постраждали восьмеро людей, серед них — одна дитина.

Через атаку у місті пошкоджені зоомагазин, відділення пошти, магазин алкогольних напоїв та легкові автомобілі.

На місці спалахнула масштабна пожежа площею 1700 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідували займання. Також на місці події працювали психологи ДСНС.

Унаслідок обстрілу в зоомагазині загинула собака.

Нагадаємо, що вдень 27 травня ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса російська армія атака постраждалі обстріл
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Підірвав гранатою і задушив: на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство двох людей
27 травня 2026, 18:56
На Харківщині автобус з пасажирами влетів у фуру
27 травня 2026, 18:34
Екстра-мобілізація: на Волині ТЦК скасував відстрочку і мобілізував чоловіка за один день
27 травня 2026, 18:30
Атака на енергетику: пошкоджено три об'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області
27 травня 2026, 18:12
В Умані 14-річний мотоцикліст збив велосипедиста на "зебрі": постраждалий у реанімації
27 травня 2026, 17:56
У Дніпрі чоловік безкоштовно їздив у маршуртках із вкраденим посвідченням УБД
27 травня 2026, 17:55
На Херсонщині чоловік розстріляв дружину з мисливської рушниці
27 травня 2026, 17:36
Привласнив 2,5 млн грн речових доказів: на Хмельниччині судитимуть колишнього слідчого
27 травня 2026, 17:06
У Києві чоловік вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки батьки спали
27 травня 2026, 16:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »