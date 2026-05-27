Присвоил 2,5 млн грн вещественных доказательств: в Хмельницкой области будут судить бывшего следователя

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего старшего следователя одного из подразделений ГУНП в Хмельницкой области. Ему инкриминируют завладение почти 2,5 млн грн, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В январе 2024 года правоохранитель вошел в состав следственной группы, осуществлявшей досудебное расследование. В ходе обыска по месту жительства частного предпринимателя было изъято 40 тыс. долларов США, 20 тыс. евро и 112 тыс. грн. В общей сложности это – почти 2,5 млн грн в пересчете.

Деньги осмотрели и описали, после чего следователь должен передать их на хранение в банковское учреждение, однако этого не сделал.

Исчезновение средств обнаружили после его увольнения в августе 2024 года. После сообщения о внеплановой инвентаризации, он пытался вернуть деньги, однако на купюрах уже были другие серийные номера.

Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и замену арестованного имущества, которое было ему вверено.

