27 мая 2026, 17:06

Присвоил 2,5 млн грн вещественных доказательств: в Хмельницкой области будут судить бывшего следователя

Фото: Офис Генерального прокурора
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего старшего следователя одного из подразделений ГУНП в Хмельницкой области. Ему инкриминируют завладение почти 2,5 млн грн, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В январе 2024 года правоохранитель вошел в состав следственной группы, осуществлявшей досудебное расследование. В ходе обыска по месту жительства частного предпринимателя было изъято 40 тыс. долларов США, 20 тыс. евро и 112 тыс. грн. В общей сложности это – почти 2,5 млн грн в пересчете.

Деньги осмотрели и описали, после чего следователь должен передать их на хранение в банковское учреждение, однако этого не сделал.

Исчезновение средств обнаружили после его увольнения в августе 2024 года. После сообщения о внеплановой инвентаризации, он пытался вернуть деньги, однако на купюрах уже были другие серийные номера.

Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и замену арестованного имущества, которое было ему вверено.

Напомним, что в апреле в суд обвинительный акт в отношении шести человек по факту завладения бюджетными средствами при обустройстве сектора почетных захоронений защитников Украины на Затуринском кладбище.

25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
