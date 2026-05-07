Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та пресслужбу поліції.

Двоє однокласників після уроків пішли купатися до колишнього кар’єру, який наповнився паводковими водами. Підлітки перебували на різних берегах й 15-річний хлопець вирішив переплисти водойму до товариша, проте під час запливу зник під водою.

Інший 14-річний хлопець одразу викликав правоохоронців. На місце прибули поліцейські та ДСНС. Під час обстеження дна водолази знайшли тіло підлітка та підняли його на берег.

Відомо, що родина загиблого характеризується позитивно та раніше не потрапляла в поле зору поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок". Тіло хлопця направили на експертизу для встановлення точної причини смерті.

Поліція закликає батьків пильнувати дітей та нагадувати їм, що купатися можна лише у спеціально відведених місцях й під наглядом дорослих.

Нагадаємо, 5 квітня на Рівненщині двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Через 10 днів знайшли тіло другого хлопчика.