За прошедшие сутки враг атаковал Николаевскую область беспилотниками типа Shahed. Под ударом находилась энергетическая и критическая инфраструктура. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате атаки и падения обломков в Николаеве пострадали три человека. 35-летний мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. Пострадавший находится в стабильном состоянии без ухудшения. Двум женщинам оказали помощь на месте из-за острой реакции на стресс.

Повреждены пять многоэтажек, два частных дома, шесть автомобилей. Возникли несколько пожаров, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, вчера враг шесть раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады в Николаевском районе. В результате атаки в селе Дмитровка повреждена крыша частного дома. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение суток российские войска нанесли 864 удара по 44 населенным пунктам Запорожская область. В результате вражеской атаки по Запорожскому району ранения получила 49-летняя женщина.