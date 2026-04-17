На Одещині "нагріли" тисячі гривень на укриттях для дитсадку

На Одещині оголосили про підозру інженеру. Йдеться про недбалість при ремонті укриття дитячого садка

Про це повідомляє прокуратура Одеської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2023 році інженер технічного нагляду отримав замовлення від комунального підприємства на здійснення технічного нагляду. Йшлось про виконання капітального ремонту укриття в дитячому садку.

Проте спеціаліст підписав акти виконаних робіт, надані підрядною компанією, без проведення належної перевірки фактичних обсягів і вартості будівельно-монтажних робіт та використаних матеріалів.

Згодом виявилось, що вартість деяких будівельних матеріалів була безпідставно завищена більш ніж у чотири рази. В результаті були збитки на понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США