Пограничники предупредили об ограничениях на украинско-румынской границе в Одесской области

В Одесской области будут действовать временные ограничения паромной переправы на украинско-румынской границе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В международном пункте пропуска "Исакча" (смежном с украинским пунктом пропуска "Орловка") 17 апреля 2026 года запланировано проведение технических работ", – говорится в сообщении.

В связи с этим с 08:00 до 14:00 будет временно приостановлена работа паромной переправы.

Пограничники просят граждан и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании поездок.

Паромная переправа "Орловка – Исакча" – это международный пункт пропуска в Одесской области (Украина) – Румыния через Дунай, открытый в 2020 году. Он обеспечивает быстрый путь в страны Южной Европы.

Как сообщалось, в Одесской области будут судить пограничника, который пытался переправить мужчину в Молдову. За 7000 долларов он пообещал предоставить подробный маршрут обхода пунктов пропуска.