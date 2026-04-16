16 апреля 2026, 22:50

Пограничники предупредили об ограничениях на украинско-румынской границе в Одесской области

фото: ГПСУ
В Одесской области будут действовать временные ограничения паромной переправы на украинско-румынской границе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В международном пункте пропуска "Исакча" (смежном с украинским пунктом пропуска "Орловка") 17 апреля 2026 года запланировано проведение технических работ", – говорится в сообщении.

В связи с этим с 08:00 до 14:00 будет временно приостановлена работа паромной переправы.

Пограничники просят граждан и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании поездок.

Паромная переправа "Орловка – Исакча" – это международный пункт пропуска в Одесской области (Украина) – Румыния через Дунай, открытый в 2020 году. Он обеспечивает быстрый путь в страны Южной Европы.

Как сообщалось, в Одесской области будут судить пограничника, который пытался переправить мужчину в Молдову. За 7000 долларов он пообещал предоставить подробный маршрут обхода пунктов пропуска.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
