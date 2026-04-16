Прикордонники попередили про обмеження на українсько-румунському кордоні в Одеській області

На Одещині діятимуть тимчасові обмеження поромної переправи на українсько-румунському кордоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У міжнародному пункті пропуску "Ісакча" (суміжному з українським пунктом пропуску "Орлівка") 17 квітня 2026 року заплановано проведення технічних робіт", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, з 08:00 до 14:00 буде тимчасово призупинено роботу поромної переправи.

Прикордонники просять громадян та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок.

Поромна переправа "Орлівка – Ісакча" – це міжнародний пункт пропуску на Одещині (Україна) – Румунія через Дунай, відкритий у 2020 році. Він забезпечує швидкий шлях до країн Південної Європи.

Як повідомлялось, на Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови. За 7000 доларів він пообіцяв надати детальний маршрут обходу пунктів пропуску.