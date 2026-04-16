21:48  16 апреля
Появились подробности стрельбы в школе на Закарпатье
17:47  16 апреля
В Киеве девушка нашла зуб в еде из "Макдональдса"
16:05  16 апреля
После похолодания в Украину вернется потепление
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 23:30

Актриса Ирина Сопонару призналась, почему она уволилась из "Квартал 95"

16 апреля 2026, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актриса Ирина Сопонару давно выступала в "Квартал 95", а также была частью "Женского квартала". Однако теперь она решила заняться другими вещами

Актриса объяснила, что она уволилась просто потому, что ей захотелось чего-то другого. При этом новых предложений, которые могли бы повлиять на ее решение, тогда не было.

Теперь Ирина Сопонару планирует развиваться в актерской профессии. В частности, в начале года он уже снялся в фильме.

"Это зимний фильм, такая зимняя сказка. Что еще? Стендапом занимаюсь более активно. Пока все. Живу жизнь. Вы знаете, это так круто, оказывается. Хожу на премьеры", - говорит артистка.

Справка. Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы - Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »