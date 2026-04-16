Актриса Ирина Сопонару призналась, почему она уволилась из "Квартал 95"

Актриса Ирина Сопонару давно выступала в "Квартал 95", а также была частью "Женского квартала". Однако теперь она решила заняться другими вещами

Актриса объяснила, что она уволилась просто потому, что ей захотелось чего-то другого. При этом новых предложений, которые могли бы повлиять на ее решение, тогда не было.

Теперь Ирина Сопонару планирует развиваться в актерской профессии. В частности, в начале года он уже снялся в фильме.

"Это зимний фильм, такая зимняя сказка. Что еще? Стендапом занимаюсь более активно. Пока все. Живу жизнь. Вы знаете, это так круто, оказывается. Хожу на премьеры", - говорит артистка.

Справка. Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы - Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.