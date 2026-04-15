Росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини: виникли пожежі
Вночі 15 квітня російські війська вчергове вдарили ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Внаслідок влучань на території порту спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідували всі осередки займань.
Пошкоджень зазнали складські та адміністративні будівлі.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків та огляд пошкоджень.
Нагадаємо, близько п'ятої ранку 15 квітня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула продавчиня кіоску.
