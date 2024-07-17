В Одесской области из окна многоэтажки выпала шестилетняя девочка

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В среду, 17 июля, в Южном Одесской области шестилетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна шестого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины, передает RegioNews.

Отмечается, что о происшествии полицейским сообщили медики. Как предварительно установили правоохранители, девочка находилась в спальной комнате одна, в то время пока ее 31-летняя мать на несколько минут отошла на кухню.

Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт.

В полиции добавили, что в этот трагический случай семья в поле зрения правоохранителей не попадала, по месту жительства характеризуется положительно, мать воспитывает ребенка самостоятельно.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в Кременчуге 21-летний парень выпал из окна многоэтажки.