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27 марта 2024, 01:42

В Одесской области разоблачили двух мужчин в махинациях с каннабисом

27 марта 2024, 01:42
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Фото: Facebook
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У правонарушителей правоохранители изъяли в общей сложности более 2,3 кг наркотического снадобья. Теперь им грозит наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает RegioNews.

Полицейские обнаружили в подсобном помещении одного из мужчин два килограмма особо опасного наркотического средства - каннабиса, обращение которого запрещено. Изъятое следователи направили на экспертизу, подтвердившую наркоемкость вещества.

Правоохранители установили, что мужчина на своем приусадебном участке вырастил кусты конопли, после чего сорвал ее, высушил, измельчил и хранил для собственного употребления.

У другого фигуранта изъяли более 300 граммов каннабиса, что было подтверждено экспертным выводом. В ходе следствия полицейские установили, что правонарушитель сорвал растения конопли в поле, принес их домой и высушил. Часть измельчил и хранил для собственного употребления.

Следователи сообщили первому фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 34 до 85 тыс. грн. или лишение свободы сроком до трех лет.

А вот в отношении второго правонарушителя досудебное расследование следователи завершили. Мужчине грозит штраф от 17 до 51 тыс. грн. или исправительные работы сроком до двух лет.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили трех человек, которые наладили схему сбыта бупренорфина среди наркозависимых в местах лишения свободы.

наркотики уголовное дело полиция Одесская область



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