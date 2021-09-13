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13 сентября 2021, 14:49 3066

В Одесской области в заброшенном доме нашли мертвым школьного учителя

13 сентября 2021, 14:49 3066
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Рени-Одесса
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В Измаиле обнаружили тело 71-летнего учителя истории школы в селе Новоселовка Белгород-Днестровского района Андрея Митиогло

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Рени-Одесса", учителя зовут Андрей Митиогло.

Тело без следов насильственной смерти находилось в заброшенном доме.

Родственники разыскивали пенсионера с 30 июля. Как сообщил брат погибшего Василий, проживающий по соседству, мужчина нередко куда-то выходил из дома, но никогда об этом никому не сообщал. Последний раз он ушел и не вернулся.

По предварительным данным, мужчина скончался во сне, его нашли в позе, в которой он обычно спал.

Вскрытие не показало причину смерти, так как тело плохо сохранилось.

Напомним, на днях в Одесской области нашли мертвого человека в туалете отдела полиции.

Украина Одесса школа смерть Одесская область

 
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