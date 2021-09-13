В Одесской области в заброшенном доме нашли мертвым школьного учителя
В Измаиле обнаружили тело 71-летнего учителя истории школы в селе Новоселовка Белгород-Днестровского района Андрея Митиогло
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Рени-Одесса", учителя зовут Андрей Митиогло.
Тело без следов насильственной смерти находилось в заброшенном доме.
Родственники разыскивали пенсионера с 30 июля. Как сообщил брат погибшего Василий, проживающий по соседству, мужчина нередко куда-то выходил из дома, но никогда об этом никому не сообщал. Последний раз он ушел и не вернулся.
По предварительным данным, мужчина скончался во сне, его нашли в позе, в которой он обычно спал.
Вскрытие не показало причину смерти, так как тело плохо сохранилось.
Напомним, на днях в Одесской области нашли мертвого человека в туалете отдела полиции.
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