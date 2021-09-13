На Одещині у закинутому будинку знайшли мертвим шкільного вчителя

Рени-Одесса

Як пише RegioNews з посиланням на "Рені-Одеса", вчителя звуть Андрій Мітіогло.

Тіло без слідів насильницької смерті було в покинутому будинку.

Родичі розшукували пенсіонера з 30 липня. Як повідомив брат загиблого Василь, який проживає по сусідству, чоловік нерідко кудись виходив з дому, але ніколи про це нікому не повідомляв. Останній раз він пішов і не повернувся.

За попередніми даними, чоловік помер уві сні, його знайшли в позі, в якій він зазвичай спав.

Розтин не показав причину смерті, бо тіло погано збереглося.

Нагадаємо, днями на Одещині знайшли мертву людину в туалеті відділу поліції.