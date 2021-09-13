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13 вересня 2021, 14:49 2975

На Одещині у закинутому будинку знайшли мертвим шкільного вчителя

13 вересня 2021, 14:49 2975
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Рени-Одесса
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В Ізмаїлі виявили тіло 71-річного вчителя історії школи в селі Новоселівка Білгород-Дністровського району Андрія Мітіогло

Як пише RegioNews з посиланням на "Рені-Одеса", вчителя звуть Андрій Мітіогло.

Тіло без слідів насильницької смерті було в покинутому будинку.

Родичі розшукували пенсіонера з 30 липня. Як повідомив брат загиблого Василь, який проживає по сусідству, чоловік нерідко кудись виходив з дому, але ніколи про це нікому не повідомляв. Останній раз він пішов і не повернувся.

За попередніми даними, чоловік помер уві сні, його знайшли в позі, в якій він зазвичай спав.

Розтин не показав причину смерті, бо тіло погано збереглося.

Нагадаємо, днями на Одещині знайшли мертву людину в туалеті відділу поліції.

Україна Одеса школа смерть Одеська область

 
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