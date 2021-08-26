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26 августа 2021, 13:36 185

Назначен новый руководитель Нацполиции Одесской области

26 августа 2021, 13:36 185
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Фото: odessa.online
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Сегодня, 26 августа, официально представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Николая Семенишина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Так, о назначении Семенишина начальником ГУ НП в Одесской области сообщили 26 августа на сайте полиции.

Известно, что до назначения Николай Семенишин работал с 2017 года начальником полиции Донецкой области. До этого возглавлял областные управления в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.

Напомним, предыдущий руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех ушел в отставку после двух лет службы в Одессе.

полиция Нацполиция должность Одесская область руководитель

 
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