Назначен новый руководитель Нацполиции Одесской области
Сегодня, 26 августа, официально представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Николая Семенишина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Так, о назначении Семенишина начальником ГУ НП в Одесской области сообщили 26 августа на сайте полиции.
Известно, что до назначения Николай Семенишин работал с 2017 года начальником полиции Донецкой области. До этого возглавлял областные управления в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.
Напомним, предыдущий руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех ушел в отставку после двух лет службы в Одессе.
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