Назначен новый руководитель Нацполиции Одесской области

Фото: odessa.online

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Так, о назначении Семенишина начальником ГУ НП в Одесской области сообщили 26 августа на сайте полиции.

Известно, что до назначения Николай Семенишин работал с 2017 года начальником полиции Донецкой области. До этого возглавлял областные управления в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.

Напомним, предыдущий руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех ушел в отставку после двух лет службы в Одессе.