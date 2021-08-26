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26 серпня 2021, 13:36 183

Призначено нового керівника Нацполіції Одещини

26 серпня 2021, 13:36 183
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Фото: odessa.online
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Сьогодні, 26 серпня, офіційно представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Одеській області Миколу Семенишина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Так, про призначення Семенишина начальником ГУ НП в Одеській області повідомили 26 серпня на сайті поліції.

Відомо, що до призначення Микола Семенишин працював з 2017 року начальником поліції Донецької області. До цього очолював обласні управління у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Майдану повернувся до органів.

Нагадаємо, попередній керівник ГУ НП в Одеській області Олег Бех пішов у відставку після двох років служби в Одесі.

поліція Нацполіція посада Одеська область керівник

 
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