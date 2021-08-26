Призначено нового керівника Нацполіції Одещини

Фото: odessa.online

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Так, про призначення Семенишина начальником ГУ НП в Одеській області повідомили 26 серпня на сайті поліції.

Відомо, що до призначення Микола Семенишин працював з 2017 року начальником поліції Донецької області. До цього очолював обласні управління у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Майдану повернувся до органів.

Нагадаємо, попередній керівник ГУ НП в Одеській області Олег Бех пішов у відставку після двох років служби в Одесі.