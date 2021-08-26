Призначено нового керівника Нацполіції Одещини
Сьогодні, 26 серпня, офіційно представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Одеській області Миколу Семенишина
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Так, про призначення Семенишина начальником ГУ НП в Одеській області повідомили 26 серпня на сайті поліції.
Відомо, що до призначення Микола Семенишин працював з 2017 року начальником поліції Донецької області. До цього очолював обласні управління у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Майдану повернувся до органів.
Нагадаємо, попередній керівник ГУ НП в Одеській області Олег Бех пішов у відставку після двох років служби в Одесі.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА