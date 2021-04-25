17:39  25 апреля
Львовщина выйдет из "красной" зоны с завтрашнего дня
18:59  25 апреля
Четыре трупа на Одесчине: появились первые подробности гибели людей
18:11  25 апреля
За сутки три нарушения: боевики обстреляли силы ООС из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2021, 18:59 10602

Четыре трупа на Одесчине: появились первые подробности гибели людей

25 апреля 2021, 18:59 10602
Читайте також українською мовою
На данный момент неизвестно, как они погибли 
На данный момент неизвестно, как они погибли 
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На телах четырех погибших людей, которых нашли в Белгород-Днестровском районе Одесской области не обнаружили следов насильственной смерти.

Как передает RegioNews, об этом изданию "Сегодня" рассказал с места событий глава Плахтиевской ОТГ Иван Лыхо.

По его словам, только двое из погибших - местные жители. На месте происшествия работает эксперт.

Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое - нет", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.

смерть расследование полиция жертва Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram