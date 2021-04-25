Четыре трупа на Одесчине: появились первые подробности гибели людей
На данный момент неизвестно, как они погибли
На данный момент неизвестно, как они погибли
На телах четырех погибших людей, которых нашли в Белгород-Днестровском районе Одесской области не обнаружили следов насильственной смерти.
Как передает RegioNews, об этом изданию "Сегодня" рассказал с места событий глава Плахтиевской ОТГ Иван Лыхо.
По его словам, только двое из погибших - местные жители. На месте происшествия работает эксперт.
Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое - нет", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.
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