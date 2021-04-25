Чотири трупи на Одещині: з'явилися перші подробиці загибелі людей

На даний момент невідомо, як вони загинули

На даний момент невідомо, як вони загинули

Фото: Нацполіція

На тілах чотирьох загиблих людей, яких знайшли в Білгород-Дністровському районі Одеської області не виявили слідів насильницької смерті.

Як передає RegioNews, про це виданню "Сегодня" розповів з місця подій голова Плахтіївської ОТГ Іван Лихо.

За його словами, тільки двоє із загиблих - місцеві жителі. На місці події працює експерт.

Я зараз перебуваю на місці цієї події. За первинними ознаками, те, що я бачу, слідів насильницької смерті на трупах немає. Я вважаю, що якимось чином люди впали в цей занедбаний колодязь. Двоє з них місцеві, двоє - ні", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.