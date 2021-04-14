В Одесской области преступники взяли в заложники двух мужчин и пытали их утюгами

Потерпевшие передали злоумышленникам 600 тысяч евро из-за пыток

Потерпевшие передали злоумышленникам 600 тысяч евро из-за пыток

Фото: из открытых источников

В Одесской области преступная группа похитила и взяла в заложники двух человек - 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В результате пыток злоумышленники завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Правоохранители сообщают, что пострадавших похитили еще в феврале 2021 года, а освободить их удалось лишь 13 апреля. В течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. Подвергаясь пыткам, потерпевший передал участникам преступной группы 600 тысяч евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и людей, которые могут быть причастны к преступлению.

Отмечается, что полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и истязании потерпевших. В то же время устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее полиция прекратила деятельность наркосиндиката, что действовал на территории трех областей.