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14 квітня 2021, 08:41 1700

На Одещині злочинці взяли в заручники двох чоловіків та катували їх прасками

14 квітня 2021, 08:41 1700
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Потерпілі передали зловмисникам 600 тисяч євро через катування
Потерпілі передали зловмисникам 600 тисяч євро через катування
Фото: з відкритих джерел
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В Одеській області злочинна група викрала та взяла в заручники двох чоловіків - 55-річного громадянина Греції та його 27-річного племінника. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одещини.

У результаті катувань зловмисники заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Правоохоронці повідомляють, що потерпілих викрали ще у лютому 2021 року, а звільнити їх вдалося лише 13 квітня. Упродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск. Зазнаючи катувань, потерпілий передав учасникам злочинної групи 600 тисяч євро та право власності на шість квартир в елітних районах Одеси.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце утримання потерпілих та осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Зазначається, що поліцейські затримали двох підозрюваних у викраденні та катуванні потерпілих. Водночас встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка.

Нагадаємо, раніше поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.

насильство злочин поліція квартира Одеська область

 
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