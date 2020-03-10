В Одесской области пьяные подростки разгромили могилы на кладбище

Савранские полицейские разоблачили троих несовершеннолетних в надругательстве над могилами

Фото: Савранское отделение полиции в Одесской области

Савранские полицейские разоблачили троих несовершеннолетних в надругательстве над могилами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Савранское отделения полиции в Одесской области

Под действием спиртного подростки в возрасте 13 и 15 лет, повредили четыре гранитных памятники на местном кладбище.

В присутствии родителей парни признались в содеянном, но почему так поступили - не объясняют.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

"Дети из проблемных семей, родители ими не интересуются. Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после окончания досудебного расследования материалы производства будут направлены в суд с ходатайством о принятии в отношении юных правонарушителей принудительных мер воспитательного характера. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности", - сообщил начальник Савранского ОП Николай Евтодий.