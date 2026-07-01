Фото: поліція

ДТП сталася 30 червня близько 17:30 поблизу села Костянтинівка у Миколаївському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися автомобіль Kia Sportage та вантажний тягач MAN з напівпричепом Bodex.

Від отриманих травм 50-річний водій кросовера загинув на місці. Його травмовану 18-річну пасажирку госпіталізували. 37-річний водій вантажівки не постраждав.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські просять громадян, які володіють інформацією про обставини ДТП, звернутися за телефонами: (093) 714-45-20 або 102.

Нагадаємо, вдень 29 червня на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.