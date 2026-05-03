11:52  03 травня
На Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП: є постраждалий
10:59  03 травня
На Сумщині дрон РФ атакував зерновоз: постраждав водій
10:10  03 травня
У Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ
UA | RU
UA | RU
03 травня 2026, 09:51

Миколаїв під ударом балістики: двоє постраждалих

03 травня 2026, 09:51
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 3 травня, внаслідок удару балістикою по Миколаєву двоє людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, вночі російські війська також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом вкотре опинилася енергетична інфраструктура регіону.

Через атаку зафіксовано часткові відключення електроенергії в населених пунктах області, тривають відновлювальні роботи.

У Чорноморській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок і господарські споруди. У самому Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус.

Крім того, у Миколаївському районі протягом минулої доби російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаїв війна атака постраждалі Балистика російська армія
РФ вдарила по Одещині: загинули двоє людей, п'ятеро поранені
03 травня 2026, 09:13
РФ атакувала Україну 268 БпЛА і ракетою: є влучання на 15 локаціях
03 травня 2026, 09:01
У Рівному знешкодили бойову частину "Шахеда", який влучив у будинок та не вибухнув
02 травня 2026, 18:36
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Зеленський ввів санкції проти Андрія Богдана: що відомо
03 травня 2026, 12:41
ЗСУ за добу знищили 1080 окупантів, танки та понад 2 тисячі БпЛА
03 травня 2026, 12:09
На Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП: є постраждалий
03 травня 2026, 11:52
Удар РФ біля АЗС на Дніпропетровщині: шестеро поранених, серед них дитина
03 травня 2026, 11:25
На Сумщині дрон РФ атакував зерновоз: постраждав водій
03 травня 2026, 10:59
У Чорному морі уражено два танкери "тіньового флоту" РФ
03 травня 2026, 10:28
У Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ
03 травня 2026, 10:10
РФ вдарила по Одещині: загинули двоє людей, п'ятеро поранені
03 травня 2026, 09:13
РФ атакувала Україну 268 БпЛА і ракетою: є влучання на 15 локаціях
03 травня 2026, 09:01
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »