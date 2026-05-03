Миколаїв під ударом балістики: двоє постраждалих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 3 травня, внаслідок удару балістикою по Миколаєву двоє людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, вночі російські війська також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом вкотре опинилася енергетична інфраструктура регіону.

Через атаку зафіксовано часткові відключення електроенергії в населених пунктах області, тривають відновлювальні роботи.

У Чорноморській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок і господарські споруди. У самому Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус.

Крім того, у Миколаївському районі протягом минулої доби російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.