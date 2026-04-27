Иллюстративное фото: из открытых источников

За прошедшие сутки российские войска атаковали две громады Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Враг четырежды применил FPV-дроны по территории Галицыновской и Куцурубской громад, а также обстрелял Куцурубскую громаду из артиллерии.

В результате одного из ударов в селе Лупарево во время атаки был полностью уничтожен автомобиль. Получил ранение 70-летний местный житель. Его госпитализировали, сейчас состояние мужчины оценивают как стабильное, средней тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Запорожскому району погиб 59-летний мужчина.