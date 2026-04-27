На Миколаївщині під ударом ворога опинилися дві громади, є поранений
Протягом минулої доби російські війська атакували дві громади Миколаївського району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Ворог чотири рази застосував FPV-дрони по території Галицинівської та Куцурубської громад, а також обстріляв Куцурубську громаду з артилерії.
Внаслідок одного з ударів у селі Лупареве під час атаки було повністю знищений автомобіль. Отримав поранення 70-річний місцевий житель. Його госпіталізували, наразі стан чоловіка оцінюють як стабільний, середньої тяжкості.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району загинув 59-річний чоловік.
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
У Запоріжжі дерево впало і розчавило авто – водій загинув
27 квітня 2026, 08:19Біля школи в Херсоні виявили небезпечну протипіхотну міну
27 квітня 2026, 08:03Вибухи в Полтаві: російські дрони атакували область
27 квітня 2026, 07:53У Харкові стався вибух біля супермаркету: поліція шукає причетних
27 квітня 2026, 07:47Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 квітня 2026, 07:39П'ятнадцятий блекаут на ЗАЕС: станція працювала на дизель-генераторах
27 квітня 2026, 07:36Масований удар дронами по Одесі: пошкоджені багатоповерхівки та готель, є постраждалі
27 квітня 2026, 07:25У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
27 квітня 2026, 07:19Втрати росіян станом на 27 квітня: Генштаб оновив дані
27 квітня 2026, 07:12
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
