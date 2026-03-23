В Винницкой области столкнулись легковушка и мотоцикл с подростками: пострадавшие в больнице
ДТП произошло 21 марта в городе Ямполь на улице Замостянской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение между автомобилем Volkswagen под управлением 51-летнего водителя и мотоциклом Spark, за рулем которого находился 16-летний местный житель.
Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.
Оба транспортных средства изъяли и поместили на арестплощадку.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, вечером 20 марта в Кировоградской области Skoda Felicia столкнулась с автопоездом на встречке. От удара легковушка превратилась в груду металла. Водитель Skoda и пассажир погибли на месте.
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: пострадали брат и сестра
23 марта 2026, 01:53В Киевской области ликвидировали масштабный пожар на складах: огонь охватил 5500 кв. м
23 марта 2026, 01:28На Кировоградщине из-за атаки дронов повреждены дома в двух городах, есть пострадавшая
23 марта 2026, 00:47Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, двое погибших
23 марта 2026, 00:30Россияне атаковали ферму и зерновые ангары в Одесской области
23 марта 2026, 00:15Противоречивая фигура Филарета: от Москвы до автокефалии ПЦУ
22 марта 2026, 18:18Взрыв в супермаркете Чернигова произошел во время отражения атаки – полиция
22 марта 2026, 17:39В Киеве похоронили почетного Патриарха Филарета
22 марта 2026, 17:14В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
22 марта 2026, 16:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все блоги »