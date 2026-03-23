ДТП произошло 21 марта в городе Ямполь на улице Замостянской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение между автомобилем Volkswagen под управлением 51-летнего водителя и мотоциклом Spark, за рулем которого находился 16-летний местный житель.

Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

Оба транспортных средства изъяли и поместили на арестплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

