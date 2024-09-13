05 сентября 2024

Путин демонстративно презирает международное правосудие, но Украина получила серьезный инструмент, чтобы привлечь Россию к ответственности

Владимир Путин в очередной раз показал, во что он ставит современную международную систему – на этот раз такой важный элемент как Международный уголовный суд. Визит российского диктатора в Монголию до...