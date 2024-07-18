ДТП в Николаевской области: отбойник насквозь проткнул авто, есть погибший и пострадавшая

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ДТП произошло 17 июля примерно в 10:30 на трассе Н-14 "Николаев – Кропивницкий" недалеко от села Возсиятское Вознесенского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, 62-летний водитель Chevrolet Nubira не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в отбойник – он насквозь проткнул авто.

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Пассажирка получила травмы разной степени тяжести, ее госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все происшествия и причины аварии.

Правоохранители просят граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам 093-71-44-520 или 102.

Напомним, днем 16 июля в Сумской области полуторагодовалый мальчик погиб под колесами автомобиля собственного отца.