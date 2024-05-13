На Николаевщине в ДТП пострадали пять человек
Серьезное ДТП произошло днем 11 мая вблизи села Коблево Николаевского района. В результате аварии пострадали пять человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.
Так, в субботу, около 13:30, на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись буксировавшие УАЗ автомобили Chevrolet Aveo и Mitsubishi L 200.
В результате аварии иномарки получили механические повреждения, а УАЗ занялся и сгорел. В ДТП пострадали водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира УАЗа. Они получили телесные повреждения.
Следователи начали уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, 11 мая на объездной дороге города Винница произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли трое полицейских, еще четыре человека, среди которых ребенок, получили травмы.