На Николаевщине в ДТП пострадали пять человек

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Серьезное ДТП произошло днем 11 мая вблизи села Коблево Николаевского района. В результате аварии пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Так, в субботу, около 13:30, на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись буксировавшие УАЗ автомобили Chevrolet Aveo и Mitsubishi L 200.

В результате аварии иномарки получили механические повреждения, а УАЗ занялся и сгорел. В ДТП пострадали водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира УАЗа. Они получили телесные повреждения.

Следователи начали уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 11 мая на объездной дороге города Винница произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли трое полицейских, еще четыре человека, среди которых ребенок, получили травмы.